Kayserispor U17, Çaykur Rizespor\'u mağlup ederek Play-Off\'ta adını son 4 takım arasına yazdırdı

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U17 Elit B Ligi Play-Off mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

U17 Elit B Ligi Play-Off mücadelesinde Kayserispor; deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kayseri'de oynanan ve 0-0 biten zorlu karşılaşmanın rövanşında deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Kayserispor U17 takımı, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Büyük bir başarıya imza atan Kayserispor U17 takımına Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikada Kayra Cihan ve 40. dakikada Alihan Şener kaydetti.

Alınan galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Kayserispor U17 takımı; mutlu bir şekilde Kayseri'ye döndü. Sarı kırmızılılar 10 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek. - KAYSERİ