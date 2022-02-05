Üye Girişi
Kayserispor U19 sahasında kazandı - Son Dakika

Kayserispor U19 sahasında kazandı

05.02.2022 08:45
Kayserispor U19 sahasında kazandı

TFF Gelişim U19 Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Hatayspor U19 takımını 2-1 mağlup etti.

TFF Gelişim U19 Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Hatayspor U19 takımını 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın gollerini Talha Sarıaslan attı.

Stat: Atatürk Stadı Yan Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Resul Kural xx, Selahattin Ak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş x (Dk.46 Göktuğ Yayla xx), Enes Koçoğlu xx, Akif Kocaman xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Kürşat Babamoğlu x dk.56 ), Berkan Aslan xx (Ethem Balcı x Dk.56 ), Mehmet Eray Özbek xx (Alperen Elmas x Dk.65 ), Talha Sarıaslan xxx, Emincan Uysal xx (Yunus Emre Kılınç x Dk.77 ) Muhammet Eren Arıkan xxx

Hatayspor: Gökdeniz Kurşunoğlu x, Özcan Aksoy x (Emre Ali Ağaçe x Dk.88 ), Engincan Aksoy x, Eren Fansa x, Mehmet Bavver Özbahçeci x, Yusuf Gassan Karasu x, Osman Can Güleryüz x (Hasan Can Yerli x Dk.58 ), Devrim Ali Yanık x (Tahsin Can Demiran x Dk.58 ), Eray Akar x (Hüseyin Turunç x Dk.71 ), Ali Habeşoğlu xx, Halil Can Cemali x (Necati Atilla Karaca x Dk.88 )

Goller: Talha Sarıaslan (Dk. 28 ve 87) (Yukatel Kayserispor U19), Ali Habeşoğlu (Dk.38) (Hatayspor U19)

Kırmızı Kart: Hasan Can Yerli (Dk.90+1) (Hatayspor U19) - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Atatürk Stadı, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor U19 sahasında kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 08:52:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor U19 sahasında kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement