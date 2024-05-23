Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso 100. maçına çıktı - Son Dakika
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Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso 100. maçına çıktı

Kayserispor\'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso 100. maçına çıktı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Konyaspor karşılaşmasında başarılı bir performans sergileyen Cardoso, ligin son haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 3 sezonda 100 maça çıkan ve 17 gol atan Cardoso'ya başkan Ali Çamlı tarafından forma hediye edildi.

23.05.2024 15:03
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 37. haftasında oynanan ve 2-2 biten Konyaspor karşılaşmasında forma giyen Portekizli oyuncu Miguel Cardoso, sarı kırmızlı forma ile 100. maçına çıktı. Konyaspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu ligin son haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

2021-2022 sezonunda Belenenses takımında transfer edilen 29 yaşındaki Miguel Cardoso, Kayserispor forması ile 3 sezonda 100 maça çıkıp 17 gol kaydetti.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Çamlı, Konyaspor karşılaşması ile birlikte 100. maçına çıkan Miguel Cardoso'ya forma hediye etti" denildi. Miguel Cardoso'nun sezonda oynadığı maç sayıları ise şu şekilde;

2021-2022 sezonu - 34 maç - 7 gol

2022-2023 sezonu - 35 maç - 8 gol

2023-2024 sezonu - 31 maç - 2 gol - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso 100. maçına çıktı - Son Dakika

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