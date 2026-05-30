Kayserispor'un TFF 1. Lig Rakipleri Belli Oldu

30.05.2026 12:17
Kayserispor, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 19 takımla mücadele edecek. En uzak deplasman Iğdır.

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un yeni sezonda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

11 yıl aradan sonra Süper Lige veda eden ve 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'u yeni sezonda birbirinden zorlu rakipler bekliyor. 19 farklı takımla karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar 13 şehre gidecek. Kayserispor'un yeni sezonda en uzak deplasmanı Iğdır olacakken en yakın deplasmanı ise Sivas olacak. Kayserispor, TFF 1.Lig yol haritasında tam 6 kez İstanbul'a gidecek. Kayserispor'un yeni sezonda mücadele edeceği takımlar şu şekilde;

Fatih Karagümrük (İstanbul), Esenler Erokspor (İstanbul), Ümraniyespor (İstanbul), İstanbulspor (İstanbul), Sarıyer (İstanbul), Pendikspor (İstanbul), Bodrum FK (Muğla), Antalyaspor (Antalya), Keçiörengücü (Ankara), Bursaspor (Bursa), Bandırmaspor (Balıkesir), Manisa FK (Manisa), Sivasspor (Sivas), Iğdır FK (Iğdır), Vanspor FK (Van), Boluspor (Bolu), Muğlaspor (Muğla), Batman Petrolspor (Batman), Mardin 1969 Spor (Mardin) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

