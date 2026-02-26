Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Erling Moe, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni Teknik Direktörü Erling Moe, akşam saatlerinde takımın başında antrenmana çıktı. Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda Erling Moe futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından takım ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Erling Moe Göreve Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?