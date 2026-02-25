SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erling Moe, kente geldi.
Sarı-kırmızılı takımın mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayrımasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Norveçli teknik adam Erling Moe, Kayseri'ye ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen Erling Moe'yi Erkilet Havalimanı çıkışında Kayserispor Asbaşkanı Süleyman Akın, sportif direktör Muhammed Türkmen ve taraftarlar karşıladı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Kayseri'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?