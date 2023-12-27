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Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası maçının günü ve saati belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası maçının günü ve saati belli oldu

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği ile 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15.00'te Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kayserispor\'un Ziraat Türkiye Kupası maçının günü ve saati belli oldu
27.12.2023 - 09:26,
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Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

18 Ocak 2024 Perşembe günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası maçının günü ve saati belli oldu - Son Dakika
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