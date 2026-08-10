Kayserispor, Van Spor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor, Van Spor'u 2-0 Geçti

Kayserispor, Van Spor\'u 2-0 Geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Taulant Seferi'nin golleriyle 1'inci Lig'deki sezon açılışında Van Spor'u yendi.

TRENDYOL 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Van Spor FK ile karşılaşan Metro Holding Kayserispor, maçı Taulant Seferi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

11 sene sonra 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Metro Holding Kayserispor, sezonun ilk haftasında Van Spor FK ile karşılaştı. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan müsabakayı Kayseri ekibi, 9 ve 56'ncı dakikalarda Arnavut santrfor Taulant Seferi'nin kaydettiği gollerle kazandı. Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla 40 maçta 17 gol atan Seferi, yeni takımıyla ligin ilk haftasında 2 gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Van Spor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:37:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Van Spor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.