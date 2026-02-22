Kayserispor ve Antalyaspor İlk Yarıyı Beraber Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
9. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Sander van de Streek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
40. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Ramazan Civelek dk. 29), Dorukhan Toköz, Cardoso, Furkan Soyalp, Benes, Mendes, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Bennasser, Burak Kapacak, Makarov, Görkem Sağlam, Chalov, Talha Sarıarslan
Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen
Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Storm, Saric, Doğukhan Sinik, Sander van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Erodğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör Sami Uğurlu
Sarı kart: Ceesay (Antalyaspor) - KAYSERİ
