Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı

Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı
14.09.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, Sincan Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Kayserispor Tesisleri'nde yapıldı.

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin ilk hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı SincanBelediye Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: MuhammedEminVural, Mustafa Uçkan, UmutEnes Kaya

Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül

Kayserisspor U-14: SeymenTuğra Yelen (Hamdi Büyükkeklik dk. 41), Ömer Uras Tunç (İbrahimSeçilir dk. 72), Kerem Özcan (Murat Şahiner dk. 79), AdemDemirKeleş, DursunEymenKarataş, Şerefcan Güney (Yusuf Aras Ceyhan dk. 50), Emir Gök (EmirhanYıldız dk. 41), Halil Efe Deniz (Kerem Kılıçaslan dk. 41), Furkan MuhammedÇelik, Mert Güneş, Göktuğ Arık (SüleymanKılıç dk. 50)

SincanBelediye Ankaraspor: Hamza Yağız Aydın (Mehmet Yekta Can dk. 41), Hasan Şimşek (Rüzgar Sarıçam dk. 72), Çınar Çalışkan, (Emir Serkan Erkuş dk. 79) Bilal Tuğran Şahin, Furkan Görür, Ahmet Emir Gökçe (Yusuf EmirAras dk. 50), Halil Öztaş (Nasuh Kurt dk. 41), Muhammed Ayaz Yılmaz (Furkan Uluocak dk. 41), Poyraz Keskin, Mustafa Yağız Şen, Muhammed Talha Gürbüz (Akın Hakkı Köklü dk. 50)

Goller: Murat Şahiner (dk. 45) (Kayserispor), Mustafa Yağız Şen (dk. 22) (SincanBelediye Ankaraspor)

Sarı kartlar: DursunEymenKarataş, Furkan Muhammed Çelik, Süleyman Kılıç (Kayserispor), Poyraz Keskin, NasbuhKurt (SincanBelediye Ankaraspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:22:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.