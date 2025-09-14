Kayserispor ve Sincan Belediyespor Berabere Kaldı

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin ilk hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı SincanBelediye Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: MuhammedEminVural, Mustafa Uçkan, UmutEnes Kaya
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Kayserisspor U-14: SeymenTuğra Yelen (Hamdi Büyükkeklik dk. 41), Ömer Uras Tunç (İbrahimSeçilir dk. 72), Kerem Özcan (Murat Şahiner dk. 79), AdemDemirKeleş, DursunEymenKarataş, Şerefcan Güney (Yusuf Aras Ceyhan dk. 50), Emir Gök (EmirhanYıldız dk. 41), Halil Efe Deniz (Kerem Kılıçaslan dk. 41), Furkan MuhammedÇelik, Mert Güneş, Göktuğ Arık (SüleymanKılıç dk. 50)
SincanBelediye Ankaraspor: Hamza Yağız Aydın (Mehmet Yekta Can dk. 41), Hasan Şimşek (Rüzgar Sarıçam dk. 72), Çınar Çalışkan, (Emir Serkan Erkuş dk. 79) Bilal Tuğran Şahin, Furkan Görür, Ahmet Emir Gökçe (Yusuf EmirAras dk. 50), Halil Öztaş (Nasuh Kurt dk. 41), Muhammed Ayaz Yılmaz (Furkan Uluocak dk. 41), Poyraz Keskin, Mustafa Yağız Şen, Muhammed Talha Gürbüz (Akın Hakkı Köklü dk. 50)
Goller: Murat Şahiner (dk. 45) (Kayserispor), Mustafa Yağız Şen (dk. 22) (SincanBelediye Ankaraspor)
Sarı kartlar: DursunEymenKarataş, Furkan Muhammed Çelik, Süleyman Kılıç (Kayserispor), Poyraz Keskin, NasbuhKurt (SincanBelediye Ankaraspor) - KAYSERİ
