Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
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Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı Golsüz Geçti

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Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

01.02.2025 17:43
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- Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso'ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon'un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Eren'in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca'ya çıkardı. Visca'nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Malheiro'nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika

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