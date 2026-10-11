Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK maçında üst üste 4. kez gol attı - Son Dakika
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Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK maçında üst üste 4. kez gol attı

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Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK maçında üst üste 4. kez gol attı
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Manisa FK'yi 3-2 yenen Kayserispor'da Daniel Moreno, 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistiyle ağları sarstı. Moreno, üst üste 4 maçta gol atarak son 4 maçtaki gol sayısını 6'ya çıkardı ve Taulant Seferi'nin ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Kayserispor'un başarılı golcü oyuncusu Daniel Moreno, son 4 maçta 6 gol attı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 9. haftasını 3-2'lik Manisa FK galibiyeti ile kapattı. Manisa FK maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Manisa FK maçının 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistinde topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren Moreno, üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol ve 9. haftada da Manisa FK'ya 1 gol atarak son 4 maçta 6 gol attı. Daniel Moreno, Taulant Seferi'den sonra takımda en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda.

Kaynak: İHA
KayserisporManisaFutbolSporSon Dakika

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