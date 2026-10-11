Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK maçında üst üste 4. kez gol attı

Kayserisporlu Daniel Moreno, Manisa FK maçında üst üste 4. kez gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK'yi 3-2 yenen Kayserispor'da Daniel Moreno, 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistiyle ağları sarstı. Moreno, üst üste 4 maçta gol atarak son 4 maçtaki gol sayısını 6'ya çıkardı ve Taulant Seferi'nin ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Kayserispor'un başarılı golcü oyuncusu Daniel Moreno, son 4 maçta 6 gol attı.
1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 9. haftasını 3-2'lik Manisa FK galibiyeti ile kapattı. Manisa FK maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Manisa FK maçının 52. dakikada Taulant Seferi'nin asistinde topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren Moreno, üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterdi.
Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol ve 9. haftada da Manisa FK'ya 1 gol atarak son 4 maçta 6 gol attı. Daniel Moreno, Taulant Seferi'den sonra takımda en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda.
Kaynak: İHA
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