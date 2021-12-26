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Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu - Son Dakika

Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu

26.12.2021 18:34
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u, erken bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u, erken bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor, evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şanlıurfaspor, ilk dakikada Muhammed Samed ile bulduğu net pozisyondan yararlanamadı. Oyunun hakimiyeti ele alan Nazilli ekibi, 6. dakika da Koray'ın şutunda kaleci Murat'tan dönen topu tamamlayan Muhammet Ali takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda da baskılı oyununa devam eden Naz-Naz, yakaladığı birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Nazilli ekibi maçı 1-0 kazanarak puanını 27'ye yükseltti.

Stat: Nazilli Şehir Stadı

Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu *, Şenol Baktaş **

Nazilli Belediyespor: Zekeriya *, Mehmet Ersavaş * (Dk.83 Mete ?), Ebu Sıddık *, Muhammet Ali *, Koray **, Mert Er *, Hasan * (Dk.71 Kaan *), Emre *, Onur *, Aytaç * (Dk.61 Bünyamin *), Mert Çapar **

Şanlıurfaspor: Murat *, Kadir Kaan *, Mustafa, Caner * (Dk.74 Sinan *), Vedat *, Muhammed Samed *, Behlül * (Dk. 81 Kubilay Eren *), Muhammed Enes *, Erkan *, Burak *, Muhammet Raşit * (Dk.56 Ferhan **)

Sarı Kartlar: Onur, Hasan, Mehmet Ersavaş, Mert Er, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) - Vedat, Mustafa, Muhammed Samed, Muhammed Enes (Şanlıurfaspor)

Gol: Dk.6 Muhammed Ali (Nazilli Belediyespor) - AYDIN

Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu
Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu

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Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Nazilli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kazanan taraf Nazilli Belediyespor oldu - Son Dakika Spor


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