Kazaz ve Silvestre\'den Çifte Podyum

DÜNYA Gençler Ralli Şampiyonası (Junior WRC) kapsamında Portekiz'de düzenlenen sezonun ikinci yarışında Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz ve Fransız co-pilotu Corentin Silvestre, uluslararası arenada bir kez daha başarı elde etti.

Türkiye ralli tarihinin en genç şampiyonu unvanını taşıyan milli sporcu, Portekiz Rallisi'ni WRC3 kategorisinde ikinci, Junior WRC'de ise üçüncü sırada tamamlayarak çifte podyum başarısı elde etti.

Dört günlük mücadelede performans sergileyen Team Petrol Ofisi ekibi, yarışın ilk gününü her iki kategoride de üçüncü sırada tamamladı. İkinci günün başında yaşanan lastik sorununa hızlı reaksiyon vererek, podyum mücadelesini bırakmadı. Rakiplerine karşı elde ettikleri zaman avantajını altı etaplık son günde de koruyarak iki farklı kategoride podyuma çıkmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Kazaz, Silvestre ikilisi şampiyona puanını 26'ya yükselterek genel klasmanda üçüncü sıraya yerleşti. Dünya Gençler Şampiyonası'nın (JWRC) üçüncü ayağı, 26 – 29 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleşecek Acropolis Rallisi olacak.