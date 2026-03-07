Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu - Son Dakika
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu

Kazımcan Karataş\'ın gördüğü kart olay oldu
07.03.2026 19:38
Rams Başakşehir'de forma giyen Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Rams Başakşehir forması giyen ve Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda bulunan Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

SARI KART CEZASI GELDİ

Karşılaşma sırasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşan Kazımcan Karataş, bu nedenle Süper Lig'deki Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK

Sezonu kiralık olarak Rams Başakşehir'de geçiren Kazımcan Karataş, cezası nedeniyle gelecek hafta eski takımı Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    oynamaması daha iyi beyni ile kalbi yer değiştirmez en azından 0 0 Yanıtla
  • Gokhan Gokhan:
    bukadar tesadüf olmaz nasıl bir guruh tur bunlar ayıp artık insanlar ın aklıyla dalga geçiyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
