Rams Başakşehir forması giyen ve Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda bulunan Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Karşılaşma sırasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşan Kazımcan Karataş, bu nedenle Süper Lig'deki Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Sezonu kiralık olarak Rams Başakşehir'de geçiren Kazımcan Karataş, cezası nedeniyle gelecek hafta eski takımı Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.
Son Dakika › Spor › Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu - Son Dakika
