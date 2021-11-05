77 mağlup oldu.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Polat Parlak xx, Ahmet Taner İbin xx, Sibel Koç
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 14, Gülse Uğur x 2, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 4, Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopova xx 8, Nirra Fields xx 18, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 5, Kristina Jasmine Higgins xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic xxx 20, Gizem Mürüvet Uca xxx 8, İlemnur Akengin x, Merve Arı xx 10, Duygu Özen xx 6, Gonca Karataş x, Saranda Daci x 2, Ferda Yıldız x 2, Victoria Ayo Macaulay xxx 21, Kathleen Mae Doyle xx 8
Başantrenör: Aydın Uğuz
1. Periyot: 18-20 (Bursa BŞB lehine)
Devre: 30-36 (Bursa BŞB lehine)
3. Periyot: 54-58 (Bursa BŞB lehine) - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77 - Son Dakika Spor