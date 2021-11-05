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KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77 - Son Dakika

KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77

05.11.2021 21:05
KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77

77 mağlup oldu.

77 mağlup oldu.

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Polat Parlak xx, Ahmet Taner İbin xx, Sibel Koç

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 14, Gülse Uğur x 2, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 4, Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopova xx 8, Nirra Fields xx 18, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 5, Kristina Jasmine Higgins xx 14

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic xxx 20, Gizem Mürüvet Uca xxx 8, İlemnur Akengin x, Merve Arı xx 10, Duygu Özen xx 6, Gonca Karataş x, Saranda Daci x 2, Ferda Yıldız x 2, Victoria Ayo Macaulay xxx 21, Kathleen Mae Doyle xx 8

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 18-20 (Bursa BŞB lehine)

Devre: 30-36 (Bursa BŞB lehine)

3. Periyot: 54-58 (Bursa BŞB lehine) - KOCAELİ

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Sibel Koç, Kocaeli, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: KBSL: İzmit Belediyespor: 67 Bursa BŞB: 77 - Son Dakika
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