Keçiören Belediyesi, Bahçelievler\'i 3-0 Mağlup Etti

Spor

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Keçiören Belediyesi, ligin 15. haftasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü 25-23, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırladı. Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bahçelievler Belediyesi'ni 25-23, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisini sürdürdü.

Keçiören'e özel taraftarlarından destek

Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri, Keçiören Belediyesi - Bahçelievler Belediyesi maçını tribünden takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan özel taraftarlar, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte voleybolcular da tribündeki büyüklerin yanına giderek galibiyet sevincini ölümsüzleştirdiler.

Keçiören, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Haftayı 13 puanla kapatan Keçiören ekibi, ligin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 15 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek. - ANKARA