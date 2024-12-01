Keçiörengücü'nden Şanlıurfa'ya 2-0 Darbe - Son Dakika
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Keçiörengücü'nden Şanlıurfa'ya 2-0 Darbe

Keçiörengücü\'nden Şanlıurfa\'ya 2-0 Darbe

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'deki galibiyetini aldı.

01.12.2024 19:18
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 70 Forsel) Cuma Menzile (Dk. 46 Atakan Aybastı) Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Ofosu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Camara, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 86 Recep Taşbakır) Görkem Bitin, Dembele (Dk. 77 Togui) Erkam Develi, Rroca (Dk. 77 Orhan Nahırcı)

Gol: Dk. 60 Dembele, Dk. 63 Rroca (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 15 Fatih Eren, Dk. 30 Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Dk. 14 Görkem Bitim, Dk. Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden Şanlıurfa'ya 2-0 Darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiörengücü'nden Şanlıurfa'ya 2-0 Darbe - Son Dakika
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