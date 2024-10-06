Keçiörengücü - Pendikspor: 1-1 - Son Dakika
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Keçiörengücü - Pendikspor: 1-1

Keçiörengücü - Pendikspor: 1-1

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Gol atıldı.

06.10.2024 15:49
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası yayının üstünde topla buluşan İbrahim'in yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada Nuno Sequeira'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jetmir Topalli arka direkte topa dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1

44. dakikada ceza sahası dışında kendisine gelen topa gelişen vuran İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanatta Orhan'ın ortasında Caulker'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi.

76. dakikada savunmadan seken top sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Ali Dere meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Camara'nın altıpas üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

83. dakikada Welinton'un kalecisine verdiği pasta kaleci Metin meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı. Yapılan hata sonrası topla buluşan Diouf'un boş kaleye vuruşunda savunma son anda araya girdi.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Kemal Mavi

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Diouf (Görkem Bitin dk. 85), Halil Can Ayan (Oğuzhan Ayaydın dk. 45), Rroca (Aliou Traore dk. 46), Camara (Yılmaz Basravi dk. 79), Uğur Kaan Yıldız (Kristal Abazaj dk. 46)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Malaly Dembele, Recep Taşbakır

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Welinton, İbrahim Akdağ (Leandro Kappel dk. 81), Samet Asatekin, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Hasan Kılıç dk. 69), Sandro Lima (Emeka Friday Eze dk. 81), Jetmir Topalli (Enes Keskin dk. 69)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Murat Akça, Furkan Mehmet Doğan, Erdem Çalık, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Osman Özköylü

GolLER: Jetmir Topallı (dk. 35) (Pendikspor), Camara (dk. 76) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Oğuzhan Ayaydın, Mame Biram Diouf, Kristal Abazaj (Ankra Keçiörengücü), Welinton, Gökcan Kaya, Mesut Özdemir (Pendikspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keçiörengücü - Pendikspor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiörengücü - Pendikspor: 1-1 - Son Dakika
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