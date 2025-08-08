Keçiörengücü Süper Lig Hedefli

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını belirtti.

Altyapı, mali yapı ve transfer konusunda sorunları olmadığını aktaran Tahiroğlu, "Önemli transferler yaptık. Bazı oyuncularımız ile yollarımızı ayırdık. Onların yerine ligi bilen, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık. Önceliğimiz Süper Lig'e doğrudan çıkmak. Aksi takdirde play-off'dan yükselmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tahiroğlu, kulübün mali açıdan yüksek harcamalardan kaçındığına dikkati çekerek, "Ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle bu sezon kadro planlamamızı mütevazı bir bütçeyle yaptık. Transferlerde dikkatli hareket etmeye çalıştık. Geçen sezondaki kadroyu da koruyarak 5–6 takviye planladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Altyapı bir kulübün geleceğidir"

Altyapının futbol kulüpleri için önemli olduğunu anlatan Sedat Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı bir kulübün geleceğidir. Onun yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece futbol değil, karateden, kick boksa kadar çeşitli branşlarla yaklaşık binlerce sporcu yetiştirdik. Altyapı bir kulübün geleceğidir. Ankara Yenimahalle'de yeni bir tesis yaptık. Gelecek yıllarda bu tesisten Ankara Keçiörengücü adına çok iyi futbolcular çıkacak. Altyapı ve tesisleşme o açıdan çok önemli. Bundan sonra daha iyi futbol seyir zevki, daha yüksek bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum."