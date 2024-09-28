Kemal Kılıç: Adanaspor Hedefe Ulaşacak - Son Dakika
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Spor

Kemal Kılıç: Adanaspor Hedefe Ulaşacak

Kemal Kılıç: Adanaspor Hedefe Ulaşacak

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, takımıyla ilgili umutlu açıklamalarda bulundu.

28.09.2024 18:07
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Bize yakışan sonucu ve mücadeleyi almak için çalışacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında Adanspor yarın sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç," Burası benim evim, yuvam doğduğum yer. Futbola başladığı yer, ne zaman ihtiyaç olunursa bizim görevimizi gelmektir" dedi.

"Yuvama geldiğim için mutluyum"

Tekrardan Adanaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Mutluyum tekrardan yuvama geldiğim için. İçinde bulunduğumuz durum yakışan bir durum değil. En kısa sürede çıkacağız. Ligin başı olması avantajdır. Takımlar arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu hafta kazanırsak 3-4 sıra yukarı çıkma ihtimalimiz var. Bize yakışan sonucu ve mücadeleyi almak için çalışacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz" diye konuştu.

"Kötü sonuçları geçip mutlu olacağız"

Taraftarların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıç, "İnşallah onları mutlu edecek, sevindirecek ve zevk duyacakları bir oyun anlayışıyla birkaç hafta içerisinde sahada yer almış olacağız ve kazanacağız. Bizlere her zaman destek oldular. Teşekkür ediyorum. Şu anda daha fazla desteğe ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte kötü sonuçları geçip mutlu olacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemal Kılıç: Adanaspor Hedefe Ulaşacak - Son Dakika

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