Kemen: Kazanmalıyız! - Son Dakika
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Kemen: Kazanmalıyız!

Başakşehir'in Olivier Kemen'i, Heidenheim maçı öncesi kazanmanın önemini vurguladı.

11.12.2024 20:47
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Başakşehir'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, yarın oynayacakları Heidenheim maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakip karşısında elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyerek, "Devam etmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek. Mücadelede öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, açıklamalarda bulundu. Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kemen, "Hocamızın da söylediği gibi hayati değer taşıyan bir maç olacak. Çok konuşacak bir şey yok, devam etmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kendimi her zaman iyi hissediyorum. Sahada hangi pozisyonda oynarsam oynayayım fark etmiyor. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Yarın da bu şekilde olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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