Kemer Belediye Spor, Çakallıklı Spor\'u 5-0 mağlup etti

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Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kemer Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Çakallıklı Spor'u 5-0 mağlup etti. Müsabakayı Kemer Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Derya Baytekin de izledi.

Ev sahibi ekip, Kemer Kazım Gül Spor Tesisleri'nde oynanan maçta seremoniye Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Futbol Okulu'ndaki geleceğin futbolcularıyla çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Kemer Belediye Spor, ilk yarıdaki güzel oyununu 3 golle süsledi ve soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, bulduğu iki golle farkı 5'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi ekip maçtan 5-0 galip ayrıldı. - ANTALYA