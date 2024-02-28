Kemer Belediyesi Futbol Okulu\'nda geleceğin futbolcuları yetişiyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Futbol Okulu, antrenörler Öner Karagün ve İskender Gürcan yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.
Haftada iki gün Kazım Gül Spor Tesisleri'nde antrenman yapan geleceğin futbolcuları hem futbol öğreniyor hem de sosyal hayata uyum sağlamayı ve birlik beraberliğin önemini öğreniyor. Kemer Belediyespor ve Kemer Belediyesi Futbol Okulu Antrenörü Öner Karagün, yaklaşık 2 ay önce Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde futbol okulu açıldığını hatırlatarak, antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.
Kemer Belediyesi Futbol Okulu'nda 160 çocuk olduğunu belirten Karagün, "Altyapıda bir tane performans grubumuz var. U 11'i yetiştirdik. İlk maçımızı da daha önce oynadık. Antrenmanlarımız hafta içi olduğu için saatlerimizi de okul sonrasına aldık. Sağ olsun başkanımız daha önce çocuklarımıza formlarını da hediye etmişti. Her şey çok iyi gidiyor" dedi.
Karagün, Kemer Belediyesi Futbol Okulu'nda çocuklara sadece futbol öğretilmediğine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın eğitimleri ve beslenmeleriyle de ilgileniyoruz. Telefon ile tabletten uzak durmaları ve uyku düzenleri konusunda onları bilinçlendiriyoruz. Öğretmenleriyle de görüşmelerimiz olacak. Futbol okulumuzun kurulmasında emeği geçen ve verdiği desteklerden dolayı öncelikle Başkanımız Necati Topaloğlu'na ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA
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