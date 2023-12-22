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Kemer Belediyesi Karate Takımı 14 madalya kazandı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Karate Takımı 14 madalya kazandı

Kemer'de düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'nda Kemer Belediyesi Karate Takımı, 2 birincilik, 3 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti. Toplamda 14 madalya kazanan takım, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan turnuvada başarılı bir performans sergiledi.

Kemer Belediyesi Karate Takımı 14 madalya kazandı
22.12.2023 - 13:59,
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Kemer'de 9-10 Aralık tarihleri arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü Karate Turnuvası'na katılan Kemer Belediyesi Karate Takımı, turnuvadan 2 birincilik, 3 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti.

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılan turnuvada fırtına gibi esen Kemer Belediyesi Karate Takımı sporcuları, Antrenör Emin Akar öncülüğünde toplam 14 madalya kazandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan turnuvaya, Kemer Halk Eğitim Merkezi sporcularının yanı sıra toplam 432 sporcu katıldı. Kemer Belediyesi Başkan Vekili Recep Yılmaz, turnuvada elde ettikleri başarılardan dolayı Kemer Belediyesi Karate Takımını kutladığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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