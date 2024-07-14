Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de organize edilen Korfbol U21 Dünya Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Göynük Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Göynük Atatürk Spor Salonu'nda Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan katıldı. Türkiye'nin 9. olduğu şampiyonada Hollanda birinci, Belçika ikinci, Tayvan üçüncü oldu.
Şampiyona sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri verildi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Kemer'de düzenlenen Korfbol U21 Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?