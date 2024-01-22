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Antalya'nın Kemer ilçesinde Masa Tenisi Festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'nın Kemer ilçesinde Masa Tenisi Festivali düzenlenecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Festivali, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. KEMİAD tarafından organize edilen festivalde yüzlerce sporcu farklı şehirlerden katılacak. Festivalde hediye çekilişi de yapılacak ve katılım ücretsiz olacak. KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, tüm Kemer ve Antalya halkını festivale davet etti.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde Masa Tenisi Festivali düzenlenecek
22.01.2024 - 20:25,
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Festivali, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından kış turizmi etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncü kez organize edilen festival, Kemer Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaymakamlık, belediye ve ilçedeki birçok işletmenin destekleriyle 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilecek festivale farklı şehirlerden yüzü aşkın sporcu katılacak.

Turnuvadan ziyade festival havasında geçecek ve katılımın ücretsiz olduğu festivalde sponsorların destekleriyle hediye çekilişi de yapılacak.

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, sporcuların yanı sıra seyirciye de çeşitli hediyelerin verileceği festivale tüm Kemer ve Antalya halkını davet etti.

Kaynak: AA
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