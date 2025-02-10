Kemer'de Nisan'da 3 Bisiklet Yarışı! - Son Dakika
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Spor

Kemer'de Nisan'da 3 Bisiklet Yarışı!

Kemer, 10-20 Nisan'da 3 bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Spor tutkunları bekleniyor.

10.02.2025 17:47
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Antalya'nın Kemer ilçesi nisanda 3 ayrı bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Kemer Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ahmet Solmaz'ın başkanlığındaki Kemer Turizm Komitesi tarafından "Bisikletin kalbi nisanda Kemer'de atıyor" projesi kapsamında bisiklet yarışları planlandı.

Organizasyonlar, 10-13 Nisan tarihlerindeki TransTaurus Etap Yarışları ile başlayacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerinde yarışacak sporcular, Batı Toros Dağları'nda günlük 60 kilometre yol katedecek.

Amatör yol bisiklet tutkunlarının katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Batı Toros Dağları'nın eteklerinde düzenlenecek yarış, 98 ve 49 kilometrelik parkurlarda koşulacak.

Enduro ve downhill sporcularının katılacağı Sky To Sea MTB Enduro yarışı ise 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışta Batı Toros Dağları'nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik karlı zirvesinden pedal çevirecek sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde kurulan denize atlama rampasına ulaşmaya çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ahmet Solmaz, her aya uygun spor etkinliklerini bir araya getirip bazı aylara ise yeni organizasyonlar ekleyerek turizm hareketliliğini tüm yıla yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Nisan ayında 3 yarışta, 6 bisiklet branşının aynı anda Kemer'de olduğu bir etkinlik takvimi hazırladıklarını aktaran Solmaz, "Sporun kalbi 12 ay Kemer'de atıyor. Tüm spor severleri Kemer'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kemer'de Nisan'da 3 Bisiklet Yarışı! - Son Dakika

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