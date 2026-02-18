Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar - Son Dakika
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
18.02.2026 12:59
Kenan Yıldız\'a demediklerini bırakmadılar
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a sert eleştirilerde bulundu. Kenan'ın Galatasaray'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybı eleştirilere konu oldu. İtalyan basını, Yıldız'ın performansını 'felaket' olarak nitelendirdi ve 'eski halinden eser yok' yorumları yaptı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesi sonrası İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a sert eleştiriler yöneltti. Özellikle Galatasaray'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybı manşetlere taşındı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

La Repubblica, Kenan'ın performansını değerlendirirken "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yoktu" ifadelerini kullandı.

Sport Mediaset ise, "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir" yorumunu yaptı.

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport, Galatasaray'ın 1-0'lık golüne dikkat çekerek, "Gabriel Sara'nın golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu" değerlendirmesinde bulundu.

90min, Kenan'ın ceza sahası kenarındaki top kaybının gole neden olduğunu vurgulayarak, "Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı ancak hatasından sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya, milli futbolcunun performansını "En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü" sözleriyle değerlendirdi.

Il Mattino, "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı" derken, Il Messaggero da "Türk takımının golünde topu kaybetti" yorumunu yaptı.

Calcio Mercato ise, "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata maç boyunca onu derinden etkiledi" ifadelerini kullanarak genç oyuncunun mental olarak da etkilendiğini öne sürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12345678 12345678:
    çocuğun ne suçu var be hangisi iyiydide Kenan i elestiriyorlar 4 0 Yanıtla
  • yenalyy yenalyy:
    hass r 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:41
