Kenan Yıldız, "Golden Boy Web" ödülünün sahibi oldu

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Juventus'ta ortaya koyduğu performansla herkesi dikkatini üzerine çeken 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, prestijli bir ödüle layık görüldü.

KENAN'A DEV ÖDÜL

Kenan Yıldız, 2024 yılı "Golden Boy Web" ödülünün sahibi oldu.Taraftarların oylarıyla belirlenen 'Golden Boy Web' ödülünde en çok oyu alan milli yıldızımın Kenan Yıldız, ödülü koleksiyonuna eklemiş oldu.

GOLBEN BOY ÖDÜLÜ YAMAL'IN

Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'da forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal oldu. Ödülün geçtiğimiz sezonki kazananı Real Madrid forması giyen Jude Bellingham olmuştu.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus ile bu sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. 19 yaşındaki Kenan, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.