Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler\'in tuttuğu takım
13.03.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen aylarda düdük astırılan Süper Lig eski hakemlerinden Arda Kardeşler, tuttuğu takımın dört büyüklerden biri olmadığını söylerken sözleriyle isim vermeden Bursasporluyum demeye getirdi ve hakemlik performansına 100 üzerinden 80 puan verdiğini belirtti.

Geçen aylarda düdük astırılan Süper Lig eski hakemlerinden Arda Kardeşler, tuttuğu takım ve hakemlik performansına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli hakem, desteklediği kulübün Türkiye'nin dört büyük takımından biri olmadığını söyledi.

Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

"TUTTUĞUM TAKIMI HERKES BİLİR"

Arda Kardeşler, tuttuğu takımın dedesinden geldiğini belirterek, "Tuttuğum takım dedemden gelir ve herkes bilir. Bütün şehir bilir. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor değil." ifadelerini kullandı. Bursalı olan Arda Kardeşler'in Bursaspor'u tuttuğu biliniyor.

"KENDİME 100 ÜZERİNDEN 80 PUAN VERİRİM"

Hakemlik performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kardeşler, kendisine 100 üzerinden 80 puan verdiğini söyledi.

Arda Kardeşler, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:23:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.