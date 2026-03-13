Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler\'in tuttuğu takım

Geçen aylarda düdük astırılan Süper Lig eski hakemlerinden Arda Kardeşler, tuttuğu takım ve hakemlik performansına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli hakem, desteklediği kulübün Türkiye'nin dört büyük takımından biri olmadığını söyledi.
Arda Kardeşler, tuttuğu takımın dedesinden geldiğini belirterek, "Tuttuğum takım dedemden gelir ve herkes bilir. Bütün şehir bilir. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor değil." ifadelerini kullandı. Bursalı olan Arda Kardeşler'in Bursaspor'u tuttuğu biliniyor.
Hakemlik performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kardeşler, kendisine 100 üzerinden 80 puan verdiğini söyledi.
