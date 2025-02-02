Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, sakatlıkları bulunan Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanı sıra Victor Nelsson'un da transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep kafilesinde kendi isteğiyle yer almadığını duyurdu.

02.02.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yarın oynanacak karşılaşma için kamp kadorosu açıklandı. Takımdaki geleceği merak edilen Victor Nelsson ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

NELSSON'UN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Kendi isteğiyle kadrodan çıkartıldı: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

KENDİ İSTEĞİYLE KADRODA YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların 21 kişilik Gaziantep FK kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Kendi isteğiyle kadrodan çıkartıldı: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray\'dan ayrılması an meselesi

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Yunus Akgün, Galatasaray, Gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz:
    B.K YEDİK BERKAN YİNE SOLBEK 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Ergin:
    Okan hoca yanlıs yapıyor stoper arayacagına elindekini kullansa daha ıyı olacaktı 10 1 Yanıtla
  • servet1453:
    zaten Ayhan akmanın oğlu kadroda olmazsa şaşırmazdım 5 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Victor Nelsson çok iyi bir savunmacı fakat oyun kurma anlamında oyun zekası anlamında maalesef kendini yetiştiremedi. bu yüzden farklı bir profil bakılıyor. geçen senelerde kendiai gitmek istemişti. yolu açık olsun 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yarın Galatasaray 1-0 kazanır 2 0 Yanıtla
  • Emre Karaslar:
    Allah tan Selçuk İnan var karşıda sknt yapmayin 1 1 Yanıtla
  • Kenan Başkurt:
    Okan hoca yaptığın bu hataların bedelini sezon sonunda ödersin böyle devam edersen Avrupa da ligde elden gidecek şu egonu artık bir kenara at elindeki pırlanta gibi oyunculara odaklan kazanmaya çalış onları yoksa senin de yolun yakındır 1 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    selçuk inan maçı verecek merak etmeyin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.