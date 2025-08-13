Kenny: Beşiktaş Çok İyi Bir Kulüp

ST. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny, "Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Çok sayıda da taraftarı var. Uluslararası çok iyi oyuncuları var" şeklinde konuştu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny ve oyunculardan Barry Baggley Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'la oynadıkları ilk maçla ilgili değerlendirmeler yapan Kenny, "Uçaktan indiğimizde heyecanlıydık. Kazanmak için gelmek bizim için önemliydi ancak durum çok da bu şekilde olmadı. İlk maç 4-1 yenildik. Bu bizim için hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın uluslararası çok yüksek seviyede oyuncuları olduğunu biliyoruz. İlk maçta savunmada kötü hatalar yaptık. Avrupa'da önce Litvanya'da sonra da Estonya'da maçlar oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş ile de oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beşiktaş bize karşı kazanmayı hak etti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı iyi bir takım olarak niteleyen Kenny "Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Çok sayıda da taraftarı var. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Joao Mario ve Rafa Silva gibi oyuncuları var. Bu oyuncular Portekiz ile İrlanda'ya karşı iyi oynamışlardı. Tammy Abraham da İngiltere ile Dublin'de oynanan maçta bize karşı sorun oluşturmuştu. Eleme için dengede olmayı isterdik. Başakşehir ile oynadığımızda maç 0-0 bitmişti. Daha dengede bir maç olmuştu. Orada da kazanabilirdik ama buraya dönünce yenildik" dedi.

Türkiye Ligi ve İrlanda Ligi arasında bir kıyaslama yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye Ligi yapısal ve finansal olarak İrlanda Ligi'ne göre daha büyük bir lig. Finansal özgürlüğü olan kulüpler var. Buradaki kulüpler daha büyük. Biz biraz daha gelişen bir ülkeyiz. En iyi oyuncularımız İngiltere'ye gidiyor. Kendimizi ve ligimizi daha da geliştirecek şeyler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BAGGLEY: TURU ÇEVİRMEK ZOR OLACAK AMA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

St. Patrick's forması giyen Barry Baggley, "Yarın elimizden geleni yapıp, iyi performans sergilememiz gerekiyor. Turu çevirmek zor olacak ama elimizden geleni yapacağız, mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş taraftarını da değerlendiren genç futbolcu, "Bazı videoları gördüm. Beşiktaş taraftarının tutkulu olduğunu biliyorum. Bazı futbolculardan burada oynamanın zor olduğunu duydum. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum" dedi.