Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları - Son Dakika
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Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları

30.04.2022 20:00

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan maçı izlemek için toplanan taraftarlar, maç saatini bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan maçı izlemek için toplanan taraftarlar, maç saatini bekliyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek istediği maç için sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sloganları attı. Ellerinde bordo-mavi bayrakları ve atkılarını sallayarak marşlar söyleyen taraftarlar, karşılaşmanın başlayacağı saat 20.30'u bekliyor.

Taraftarlar, Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin girişimleriyle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranlardan maçı izleyebilecek.

Öte yandan bordo-mavili taraftarlar iftar saatinde park çevresindeki restoranları doldurdu. Bazı taraftarların ise yanlarında getirdikleri yiyeceklerle dev ekranın önünde orucunu açtığı görüldü.

Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları
Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları
Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları
Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları
Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları

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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2) Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kent Meydanı'nda toplanan Trabzonspor taraftarları - Son Dakika


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