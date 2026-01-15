Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, ligde oynadığı son 6 maçı kazandı

Kadınlar 1. Ligi'nin en genç takımı olan Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, son 6 maçını kazandı. 16,5 yaş ortalamasına sahip olan Kepez ekibi, ortaya koydukları performansla adından söz ettiriyor.

Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, sezonu en üst sıralarda tamamlayarak Süper Lig için play-off oynamayı hedefliyor. Kepez temsilcisi, kulüplü yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde de mücadele ederek şampiyonluk kupasını Antalya'ya getirmek istiyor.

Okullu gençler kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğunun en büyük favorileri arasında gösterilen Kepezli kızlar, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi adına Makedonya'da düzenlenecek Dünya Liseler Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi de amaçlıyor.

Başantrenör Sertan Sarpaş yaptığı açıklamada, uzun yıllar önce başlattığı projenin bugün geldiği noktada ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını belirterek, "Türk hentboluna verecek çok şeyimiz var. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA