Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, ligde oynadığı son 6 maçı kazandı

15.01.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Kadınlar 1. Ligi'nin en genç takımı olan Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, son 6 maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 16,5 yaş ortalamasına sahip olan ekip, sezonu en üst sıralarda tamamlayarak Süper Lig için play-off oynamayı hedefliyor. Ayrıca, Makedonya'da düzenlenecek Dünya Liseler Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi planlıyor.

Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, sezonu en üst sıralarda tamamlayarak Süper Lig için play-off oynamayı hedefliyor. Kepez temsilcisi, kulüplü yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde de mücadele ederek şampiyonluk kupasını Antalya'ya getirmek istiyor.

Okullu gençler kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğunun en büyük favorileri arasında gösterilen Kepezli kızlar, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi adına Makedonya'da düzenlenecek Dünya Liseler Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi de amaçlıyor.

Başantrenör Sertan Sarpaş yaptığı açıklamada, uzun yıllar önce başlattığı projenin bugün geldiği noktada ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını belirterek, "Türk hentboluna verecek çok şeyimiz var. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Makedonya, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
