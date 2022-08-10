Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı - Son Dakika
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Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı

10.08.2022 11:46
Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın tekvando sporcuları, il seçmelerinde dereceye girerek Türkiye Şampiyonası bileti aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın tekvando sporcuları, il seçmelerinde dereceye girerek Türkiye Şampiyonası bileti aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın tekvando sporcularından il seçmelerinde ilk 2'ye girenler, Sinop'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Antalya Spor Salonu'nda yapılan Ümitler Türkiye Tekvando İl Seçmesinde, 67 kiloda Sude Çelik birinci, Reyyan Bilgili 46 kiloda ikinci, 57 kiloda Bengisu Kıvılcım Gündüz ikinci ve Zehra Göktepe ise 53 kilo üçüncüsü oldu. Bilgili'nin maçta sakatlanması nedeniyle Çelik ile Gündüz, Sinop'ta 17-22 Ağustos'taki şampiyonaya katılacak. Turgut Özal Spor Salonu'nda yaptıkları antrenman saatlerini arttıran ikili, Antalyalıları gururlandırmak istiyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Türkiye, Antalya, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı - Son Dakika
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