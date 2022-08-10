Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın tekvando sporcularından il seçmelerinde ilk 2'ye girenler, Sinop 'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Antalya 'yı temsil edecek. Antalya Spor Salonu'nda yapılan Ümitler Türkiye Tekvando İl Seçmesinde, 67 kiloda Sude Çelik birinci, Reyyan Bilgili 46 kiloda ikinci, 57 kiloda Bengisu Kıvılcım Gündüz ikinci ve Zehra Göktepe ise 53 kilo üçüncüsü oldu. Bilgili'nin maçta sakatlanması nedeniyle Çelik ile Gündüz, Sinop'ta 17-22 Ağustos'taki şampiyonaya katılacak. Turgut Özal Spor Salonu'nda yaptıkları antrenman saatlerini arttıran ikili, Antalyalıları gururlandırmak istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kepez'in kadın tekvandocuları şampiyona bileti aldı - Son Dakika

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