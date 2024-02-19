Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Altyapıda Başarılı

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Antalya Ana Lig'de oynama hedefiyle oluşturulan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, Küçükler'de 1 ve Yıldızlar'da 3'üncü olarak yoluna devam ediyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, voleybol branşında Türkiye takımlarında sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Bu sezon 2. Lig hedefindeki A Takımının altyapısını oluşturan 2010 doğumlu jenerasyon, Küçükler kategorisinde grup birincisi ve Yıldızlar kategorisinde grubunun üçüncüsü olarak mücadeleye devam ediyor. Aralarında birer 2011 ve 2012'li hariç tamamı 2010 doğumlulardan oluşan Kepez'in küçük file sultanları, gelecek sezon Antalya Ana Lig'de ilk 3'te olmak istiyor. Grup maçlarının devam ettiğini belirten antrenör Koray Turgut, "Altyapı takımımızda iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu takımdan üst ligleri kovalayan A Takımımıza oyuncu kazandıracağız" dedi. - ANTALYA