Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olacak - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olacak

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı mağlup ettiği maçta 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer olmasını sevdiğini söyledi. Aktürkoğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını ve taraftarlarına teşekkür etti.

10.09.2024 01:46
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın gollerini atan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer olmasına ilişkin "Sevenlerimi çok seviyorum ben de." dedi.

Kariyerine Portekiz'in Benfica takımında devam edecek Kerem Aktürkoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, atmosfer için taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. O konuda da çabalarımız var, hem 2026'da hem 2028'de büyük hedefler ulaşma doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız." dedi.

Karşılaşmada 3 gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Kerem, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, bu tek başıma yaptığım başarı değil, onların emeği, onların arzusu, onların desteği çok önemliydi. Goller taraftarımıza armağan olsun." diye konuştu.

"Belki dışarıdan gözükmüyor olabilir ama duygusal bir insanım.' ifadesini kullanan Kerem, şöyle devam etti:

"Taraftarlara söyleyecek bir şeyim yok. Onlar da benimle birlikte gelecek, onların desteğini her zaman hissedeceğim. Benim için yeni bir yolculuk, yeni bir macera başlıyor. Geride kalan 4 yılda yolculuğumda bana destek olan, benimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ederim. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da inanılmaz güzel anılar biriktirdim, inanılmaz güzel insanlar biriktirdim. Onların desteği, onların emeğiyle buralara kadar geldim, malzemecisinden, çalışanlarına, staff ekibine, futbolcu arkadaşlarıma, hocalarıma, herkesin benim üzerimde emeği var. O konuda herkese tek tek teşekkür ederim. Sadece bu benim başarım değil, ben gerçekten profesyonel ligin en altından geldim. Şu an Portekiz'e Benfica takımına transfer oldum, yarın da oraya uçacağım. İnşallah orada da hayal ettiğimi başarmak istediğim şeyleri başarabilirim. Güzel şeyler yaşatırım, hem ülkeme hem beni sevenlere. Sevenlerimi çok seviyorum ben de. Var olsunlar, onlar benim canlarım. Onlar da benimle birlikte geleceği için çok ayrılık olarak bakmıyorum ben buna, her zaman desteklerini hissedeceğim. Ben de onları gururlandırmak için her şeyi yapacağım."

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda böyle bir galibiyet almanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Kerem, "Bu galibiyet taraftarımıza, İzmir'e armağan olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Transfer Olacak - Son Dakika

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