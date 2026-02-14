Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu maç içerisindeki o anları anlattı: Koltukta oturamadık

14.02.2026 22:43
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde heyecanlarına değinen Kerem, ''Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, koltuğa oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti.'' dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MÜTHİŞ MÜCADELEDE VERDİK''

Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.

''KOLTUKTA OTURAMADIK''

Maç içerisinde yaşadıkları heyecana değinen milli oyuncu, "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, koltukta oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    helal olsun çocuk. israilsaraylilari kudurttun. tiribunun yarısı poşet doluydu 20 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
