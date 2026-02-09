Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

09.02.2026 22:50
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin yenmesinin ardından maç sonu açıklamalarda bulundu. Taraftarların desteği hakkında konuşan Kerem, ''Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM''

Konuşmasına Mattia Ahmet Mingguzzi'yi anarak başlayan Kerem Aktürkoğlu, "Öncelikle sözlerime Mattia Ahmet Minguzzi ile başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

''TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM''

Taraftarın desteğini her zaman hissettiğini dile getiren milli oyuncu, "Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

''MEVKİ FARK ETMİYOR''

Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Kerem, "Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum." yorumunu yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    kerem al haftaya maçı o zaman istediğini konuş 10 1 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    alır eline 5 3
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    taraftar önce seni kalayladı 2 3 Yanıtla
  • Ersin Çelik Ersin Çelik:
    anca böyle konuşur 1 2 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Bu adam gol attığın zaman da konuşuyor kötü oynadığın zaman da niye konuşmuyor 0 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    sevimsiz cüce 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
