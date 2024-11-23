Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Benfica'da başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımının Barcelona olacağını iddia etti.

23.11.2024 13:49
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2. Lig'de mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'nun bu yıl Benfica'dan ayrılacağını söyledi.

"BARCELONA'YA GİDECEK"

Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" dedi. Kerem Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine bir sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran Öztekin, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" ifadelerini kullandı.

BENFICA'DA HARİKALAR YARATIYOR

Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Portekiz temsilcisiyle toplamda çıktığı 11 maçta 8 gol atarken, 3 de asist kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu\'nun yeni takımını Galatasaray\'ın eski yıldızı açıkladı

Kerem Aktürkoğlu, Yasin Öztekin, Galatasaray, Barcelona, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali :
    Dogrudur dogrudur sonra Madrid Manu. 2 gol attim diye seysi kalkti. O nun yüzündenmi sürünüyoruz. 5 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Saçma 1 1 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Abartmayin ak ya daha kaval kemiğiyle topa vuruyor 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş işler 0 1 Yanıtla
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