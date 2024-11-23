Kerem Aktürkoğlu\'nun yeni takımını Galatasaray\'ın eski yıldızı açıkladı

Spor

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti

2. Lig'de mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'nun bu yıl Benfica'dan ayrılacağını söyledi.

"BARCELONA'YA GİDECEK"

Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" dedi. Kerem Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine bir sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran Öztekin, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" ifadelerini kullandı.

BENFICA'DA HARİKALAR YARATIYOR

Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Portekiz temsilcisiyle toplamda çıktığı 11 maçta 8 gol atarken, 3 de asist kaydetti.