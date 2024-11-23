2. Lig'de mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'nun bu yıl Benfica'dan ayrılacağını söyledi.
Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" dedi. Kerem Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine bir sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran Öztekin, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" ifadelerini kullandı.
Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Portekiz temsilcisiyle toplamda çıktığı 11 maçta 8 gol atarken, 3 de asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı - Son Dakika
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