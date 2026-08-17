Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem Aktürkoğlu\'ndan eleştirilere karşı olay cevap
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Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Lyon maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan eleştirilere cevap veren milli oyuncu, ''Eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur muhtemelen. Eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum, bunu fırsat olarak görüyorum her zaman. Eleştirileri olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUM"

Lyon mücadelesinde avantajlı bir skor almak istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, "Yarınki maçta da takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarlarımıza, hocamıza inanıyorum. Hocamız bize inanıyor. Güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Kimin oynadığı çok önemli değil, bizim camia olarak bir hedefimiz var. Saha içinde kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum." dedi. 

"ELEŞTİRİLMEDİĞİM BİR DÖNEM YOK"

Geride bıraktığımız sezondan bu yana kendisine yapılan eleştirilere cevap veren milli yıldız, ''Benim kariyerim boyunca eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur muhtemelen. Eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum, bunu fırsat olarak görüyorum ben her zaman. Eleştirileri olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz.'' şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    dertli bu adam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap - Son Dakika
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