Kerem Demez\'in Arda Güler Hayali

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"Ampute'nin Arda Güler"i Kerem Demez, İspanya'da forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le bir gün tanışabilmenin hayalini kuruyor.

Futboldaki yeteneğinden dolayı takım arkadaşlarının ve çevresindekilerin "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez, anne karnındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Sekiz yaşına kadar bu şekilde hayatını sürdüren Kerem, futbol sevgisinden dolayı zor bir karar vererek o yaşta sağ bacağının ampute edilmesini istedi.

"Engelli olan sağ bacağım iyi futbol oynamamı engelliyordu" sözüyle ampute olma sebebini açıklayan Kerem'in, futbol yeteneği geçen yıl Ankara Ampute Futbol Kulübü'nde keşfedildi. Arda Güler'i örnek alan Kerem'in odasının duvarını başarılı futbolcunun posterleri süslüyor.

Ortaokul 6. sınıfta eğitimini sürdüren Kerem, her gün otobüsle okula gidiyor. Derslerden sonra da antrenmanlara katılan Kerem, bir gün Arda Güler'le tanışıp, onun gibi iyi bir futbolcu olabilmenin hayalini kuruyor.

"Benim gibi olanlar hayata küsmesin ve sokağa çıksınlar"

Kerem Demez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ayağını ampute ettirme kararını vermekte zorlanmadığını vurgulayarak, "Ayağım vardı ama yamuktu. Futbol oynarken çok sakatlanıyordum ve düştüğümde canım çok yanıyordu. 'Futbol oynamak istiyorsam, ayağım bana sorun olacak' diye düşündüm. Ameliyat olarak yeni hayatıma adım attım." diye konuştu.

Engellilerin hayatla barışık olması gerektiğini belirten Kerem, "Bu süreçte ailemden çok büyük destek aldım. Hayata küsseydim geleceğim kötü olacaktı. Hayatla barışık olmam sayesinde hem arkadaşlarımla hem de çevremdeki diğer insanlarla iyi vakitler geçiriyorum. Benim gibi olanlar da hayata küsmesin ve sokağa çıksınlar." dedi.

"Arda Alex'i, ben de Arda'yı örnek alıyorum"

Arda Güler'in altyapılardaki futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Onvo Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza'yı örnek aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Arda Güler aklıma gelince heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum. Çok iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Arda Güler nasıl Alex'i örnek aldıysa ben de Arda Güler ağabeyimi öyle örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum. Derslerimi de geride bırakmıyorum. Hem futbolu hem derslerimi devam ettiriyorum. Arda Güler'le bir gün görüşürsem çok çok mutlu olurum. Ona nasıl bu kadar iyi olduğunu ve Real Madrid'de neler hissettiğini sorarım."

Baba Demez: "Kerem, saha içi ve dışında Arda Güler'i çok seviyor"

Kerem'in babası Yusuf Demez de oğlunun çok azimli bir çocuk olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem bebekliğinden beri çok hareketliydi. Çok mutlu bir bebeklik dönemi geçirdi. Kerem, 8 yaşındayken bana gelerek 'Baba ben sağ bacağımın ampute edilmesini istiyorum.' dedi. Doktorlarla görüşerek ameliyat oldu. Kerem benim için çok farklı. Sürekli onunla ilgilenmeye çalışıyorum. İşte yorulsam da Kerem'le vakit geçiriyorum, onu antrenmanlara getiriyorum. Bu halde olsa da kendisi futbolu çok seviyordu. Kerem, saha içi ve dışında Arda Güler'i çok beğeniyor ve seviyor. Odasında Arda Güler'in fotoğrafları asılı. İnşallah Arda Güler'le görüşür. Allah nasip ederse Arda Güler ağabeyi gibi milli takımda ülkemize hizmet etmek istiyor."

Yusuf Demez ayrıca Kerem'e her zaman destek veren ve yol gösteren Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Rahmi Özcan'a da teşekkürlerini iletti.