Kerem Demez'in Arda Güler Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Demez'in Arda Güler Hayali

Kerem Demez\'in Arda Güler Hayali

11 yaşındaki ampute futbolcu Kerem Demez, Arda Güler'le tanışmayı ve onun gibi başarılı olmayı hayal ediyor.

02.12.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ampute'nin Arda Güler"i Kerem Demez, İspanya'da forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le bir gün tanışabilmenin hayalini kuruyor.

Futboldaki yeteneğinden dolayı takım arkadaşlarının ve çevresindekilerin "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez, anne karnındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Sekiz yaşına kadar bu şekilde hayatını sürdüren Kerem, futbol sevgisinden dolayı zor bir karar vererek o yaşta sağ bacağının ampute edilmesini istedi.

"Engelli olan sağ bacağım iyi futbol oynamamı engelliyordu" sözüyle ampute olma sebebini açıklayan Kerem'in, futbol yeteneği geçen yıl Ankara Ampute Futbol Kulübü'nde keşfedildi. Arda Güler'i örnek alan Kerem'in odasının duvarını başarılı futbolcunun posterleri süslüyor.

Ortaokul 6. sınıfta eğitimini sürdüren Kerem, her gün otobüsle okula gidiyor. Derslerden sonra da antrenmanlara katılan Kerem, bir gün Arda Güler'le tanışıp, onun gibi iyi bir futbolcu olabilmenin hayalini kuruyor.

"Benim gibi olanlar hayata küsmesin ve sokağa çıksınlar"

Kerem Demez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ayağını ampute ettirme kararını vermekte zorlanmadığını vurgulayarak, "Ayağım vardı ama yamuktu. Futbol oynarken çok sakatlanıyordum ve düştüğümde canım çok yanıyordu. 'Futbol oynamak istiyorsam, ayağım bana sorun olacak' diye düşündüm. Ameliyat olarak yeni hayatıma adım attım." diye konuştu.

Engellilerin hayatla barışık olması gerektiğini belirten Kerem, "Bu süreçte ailemden çok büyük destek aldım. Hayata küsseydim geleceğim kötü olacaktı. Hayatla barışık olmam sayesinde hem arkadaşlarımla hem de çevremdeki diğer insanlarla iyi vakitler geçiriyorum. Benim gibi olanlar da hayata küsmesin ve sokağa çıksınlar." dedi.

"Arda Alex'i, ben de Arda'yı örnek alıyorum"

Arda Güler'in altyapılardaki futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Onvo Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza'yı örnek aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Arda Güler aklıma gelince heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum. Çok iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Arda Güler nasıl Alex'i örnek aldıysa ben de Arda Güler ağabeyimi öyle örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum. Derslerimi de geride bırakmıyorum. Hem futbolu hem derslerimi devam ettiriyorum. Arda Güler'le bir gün görüşürsem çok çok mutlu olurum. Ona nasıl bu kadar iyi olduğunu ve Real Madrid'de neler hissettiğini sorarım."

Baba Demez: "Kerem, saha içi ve dışında Arda Güler'i çok seviyor"

Kerem'in babası Yusuf Demez de oğlunun çok azimli bir çocuk olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem bebekliğinden beri çok hareketliydi. Çok mutlu bir bebeklik dönemi geçirdi. Kerem, 8 yaşındayken bana gelerek 'Baba ben sağ bacağımın ampute edilmesini istiyorum.' dedi. Doktorlarla görüşerek ameliyat oldu. Kerem benim için çok farklı. Sürekli onunla ilgilenmeye çalışıyorum. İşte yorulsam da Kerem'le vakit geçiriyorum, onu antrenmanlara getiriyorum. Bu halde olsa da kendisi futbolu çok seviyordu. Kerem, saha içi ve dışında Arda Güler'i çok beğeniyor ve seviyor. Odasında Arda Güler'in fotoğrafları asılı. İnşallah Arda Güler'le görüşür. Allah nasip ederse Arda Güler ağabeyi gibi milli takımda ülkemize hizmet etmek istiyor."

Yusuf Demez ayrıca Kerem'e her zaman destek veren ve yol gösteren Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Rahmi Özcan'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Arda Güler, İspanya, Futbol, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Demez'in Arda Güler Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Demez'in Arda Güler Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.