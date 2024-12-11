Kerem Demirbay: Malmö'yi yenmek istiyoruz

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Kerem, karşılaşmanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk'un da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malmö'ye saygı duyduklarını aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Buraya maçı kazanmaya geldik. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. İlk 8'e girmek için bu maçı kazanmak istiyoruz. İlk 8'e girme ihtimalimiz yüksek. İyi hazırlandık ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Geçen sezona göre daha az süre aldığının hatırlatılması üzerine Kerem, "Profesyonel bir futbolcuyum. Okan hocam da futbolcuydu. Futbolcular her zaman oynamak ister. Yedek kaldığım için mutlu değilim. Ancak ben Galatasaray'da mutluyum. Galatasaray'da oynamak gurur verici bir şey. En büyük kulüp biziz. Futbolda yarın ne olacağını bilemeyiz. Geçen sezon önemli oyunculardan biriydim. Bu sezon da öyleyim. Takım içinde ağırlığım var, bir ağabeyim. Motivasyon eksikliğim yok. Tam tersi bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışmalı. Şimdi bunu yapıyorum. Hocamın kararlarına saygı duyuyorum. Kendisini seviyorum. Yarın ilk 11'de başlarsam mutsuz olmam." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay, kendisini her zaman hazır tuttuğunu belirterek, "Bir futbolcu 90 dakika oynadığı zaman daha fit oluyor. Ben şu anda yüzde 100 hazırım. Antrenmanlarımız da hafif geçmiyor. Oyuna girdiğimde takıma enerji veriyorum, mücadele ediyorum. Kariyerimde hep oynadım. Şu anda oynamamam benim için zor bir durum. Ancak ben profesyonelim, işime ve yüzde 100'ümü vermeye bakarım. Hazırım ama kararı hocamız veriyor. Buna da hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum. Hiçbir zaman negatif olmam." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem'in açıklamasının ardından bu konuyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Kerem, önemli bir örnek. Bu zamana kadar takıma saha dışında ağabeylik yapıyor, oyunculara destek oluyor. Antrenman performansı hiç değişmiyor. Kerem ile çalıştığımız için hoca olarak şanslıyım." şeklinde görüş belirtti.

"Turgut Doman'ın kötü niyetini hissettim"

Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile yaptıkları maçın hakemi Turgut Doman'ın kötü niyetli olduğunu ileri sürdü.

Müsabakanın son anlarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleye en yakın oyunculardan biri olduğunun hatırlatılarak pozisyonla ilgili görüşü sorulan Kerem, "Pozisyonda Barış'ın yanına gittim. Hakemin kötü niyetini hissettim. Sonuçta 20 yaşındaki bir futbolcu değilim. Ondan dolayı hakemle aramız gergin geçti, sarı kart yedim. Barış'ın ayağını tutarak Yener hocamızı çağırdım. Hakemle aramız gergin geçti. Profesyonel davrandım. Barış benim kardeşim. Kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz, zarar veremez. Hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam." diye konuştu.