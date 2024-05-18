Spor

- Kerem İnan: " Galatasaray'ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan:

"Galatasaray çok formda"

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'ye karşı minimum 3 gol atacağını düşündüğünü belirterek, "Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum" dedi.

Galatasaraylı eski kalecisi Kerem İnan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Tesislerin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dileyen İnan, "Galatasaray camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımız bizlere tesisleri çok güzel anlattı. Geleceğimiz burada. Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray'a çok şey kattı. Emektar derler ya gerçekten Florya Metin Oktay Tesisleri bizler için öyleydi, hem altyapısıyla hem de A takımıyla. İnşallah yeni tesisler de bir an önce biter, takım da burada çalışmalara başlar ve bu tesislerden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da çıkar" diye konuştu.

"Galatasaray'ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum"

Fenerbahçe derbisi için ise Kerem İnan şunları söyledi:

"Her derbi keyifli ve güzeldir. Şu an tüm Türkiye'nin, bizlerin de beklediği derbi. Galatasaray gerçekten çok formda. Okan hoca ile son haftalarda özellikle gelinen noktada müthiş bir form grafiği var. Herkesin de gördüğü gibi favori Galatasaray. Hem puan hem moral olarak hem oyun olarak Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çok iddialı olacak belki ama Galatasaray'ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Çok formda bir Galatasaray var. Buna Fenerbahçe'nin bu anlamda karşılık verebileceğini düşünmüyorum."