Kerem Kuthan Konan: NBA\'de kariyer yapmayı hedefliyorum

A Milli Basketbol Takımı'na ilk kez çağrılan 19 yaşındaki oyuncu Kerem Kuthan Konan, ay-yıldızlı ekipte ve Beşiktaş'ta büyük başarılara ulaşarak kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.
Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk 2 maçında İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman tarafından bu müsabakaların aday kadrosuna davet edilen Kerem Kuthan Konan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.
Çok heyecanlı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki uzun forvet, "İlk defa A Milli Takım'a seçildim. İnşallah ilerleyen senelerde bu formayı gururla taşırım. Zor maçlarımız var. 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Çok rahat bir şekilde gidebiliriz. Bunun olmaması için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen Kerem Kuthan Konan, bu sezon sergilediği performansla ilgili, "Bu kadar başarılı bir takımda oynamak, süre almak ve katkı sağlamak gurur verici. Hocamız Dusan Alimpijevic bana güveniyor. Ben de sahaya girdiğimde takıma enerji ve katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.
Alperen Şengün'ün izinde gidiyor
Kerem Kuthan Konan, milli oyuncu Alperen Şengün'ün başardığı gibi Beşiktaş'tan direkt NBA'e transfer olmanın hayallerini kuruyor.
Genç basketbolcu, Alperen'in siyah-beyazlı ekipte bir yıl forma giydikten sonra 2021'de Houston Rockets'a gittiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben de Beşiktaş'tan direkt NBA'e gitmek istiyorum. Şu an daha erken görüyorum. Seneye daha yakın olabilir. Kendimi her yönden geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah seneye ben de NBA'e katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"BKT Avrupa Kupası'nı alacağımıza inanıyoruz"
Kerem Kuthan Konan, bu sezon BKT Avrupa Kupası'nı kazanacaklarına inandığını kaydetti.
İki kulvarda da başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizen 19 yaşındaki uzun forvet, "BKT Avrupa Kupası'nda play-off'tayız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. sıradayız. Güzel gidiyoruz. İki kulvarda da şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. BKT Avrupa Kupası'nı alacağımıza inanıyoruz." diye görüş belirtti.
Son Dakika › Spor › Kerem Kuthan Konan: NBA'de kariyer yapmayı hedefliyorum - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?