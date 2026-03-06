Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray\'dan derbi için prim kararı

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray yönetimi prim kararını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, kritik karşılaşmanın kazanılması halinde futbolculara 1 milyon euro prim verileceğini duyurdu.

DERBİ GALİBİYETİNE DEV PRİM

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş karşılaşmasını kazanılması durumunda takıma Şampiyonlar Ligi maçlarında uygulanan prim sistemine benzer şekilde 1 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) ödül verileceğini belirledi.

KAMP DÜZENİ DEĞİŞMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekip son dört sezondur uyguladığı maç günü düzenini bu derbide de bozmayacak. Galatasaray, cuma günü son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek ve futbolcular geceyi evlerinde geçirecek.

Takım cumartesi günü öğle saatlerinde Kemerburgaz'da toplanacak ve buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye hareket edecek.

ÖZBEK VE BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, taraftarların düzenlediği iftar programına katıldı. Özbek burada yaptığı konuşmada, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de söz veriyorum" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftara seslenerek, "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.