Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler - Son Dakika
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Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

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Kevin Durant\'ten Alperen Şengün\'e övgü dolu sözler
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Houston Rockets forması giyen ABD'li efsane basketbolcu Kevin Durant, takım arkadaşı Alperen Şengün hakkında konuşarak övgü dolu ifadeler kullandı. Alperen'in kalitesinden bahseden Durant, Ben buraya geldiğimden beri iki kez All-Star oldu. Artık ona eşitim gibi bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum. Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını biliyor'' yorumunda bulundu.

NBA’in efsanevi yıldızlarından Kevin Durant, Houston Rockets’taki takım arkadaşı milli basketbolcumuz Alperen Şengün hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın gösterdiği performanstan ve kaliteden övgüyle bahseden Durant, Alperen’e olan güvenini vurguladı.

''İKİ KEZ ALL-STAR OLDU''

Alperen Şengün’ün kısa sürede yakaladığı başarı grafiğine dikkat çeken ABD'li süper yıldız, "Alperen harika bir kaliteye sahip. Ben buraya geldiğimden beri iki kez All- Star oldu. Artık ona eşitim gibi bakıyorum. Bu yüzden sahaya çıkıp harika oynamasını bekliyorum." dedi. 

Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

"SAHADA NE YAPTIĞINI BİLİYOR''

Takım içindeki liderlik ve sorumluluk paylaşımına da değinen Kevin Durant, 24 yaşındaki milli pivota sahada tamamen güvendiğini belirterek, "Ona güveniyorum. Sahada ne yaptığını çok iyi biliyor ve oyuna etkisi inanılmaz seviyede." şeklinde konuştu. 

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