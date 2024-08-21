Kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai\'ye rakipleri yok etmek için gidiyor

Spor

Kick boksçu Muhammed Dursun: Dubai'ye sadece kemeri kazanmak için değil rakipleri yok etmek için gidiyorum

Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, - Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı altın kemer maçı ile ilgili, "Uzun süredir Dubai'de bir hazırlık süreci içindeydik. Allah nasip ederse Dubai'de ağır sıklette Türkiye'yi temsil edeceğim. Form ve kondisyon olarak hazırım. Kazanmak için değil yok etmek için geliyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvaya ve hazırlık sürecine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Organizasyona kısa bir süre kaldığını belirten 31 yaşındaki sporcu, "Uzun süredir Dubai'de bir hazırlık süreci içindeydik. Allah nasip ederse Dubai'de ağır sıklette Türkiye'yi temsil edeceğim. Form ve kondisyon olarak hazırım. Kazanmak için değil yok etmek için geliyorum" diye konuştu.

Çok sert sporcularla antrenman dönemleri geçirdiğini aktaran Muhammed Dursun, "Maça bir hafta kala antrenmanlarımızı keseceğiz ve Dubai'de olacağız. Rakiplerimiz sağlam. Dünyanın birçok ülkesinde dövüştüm ve şampiyon oldum. İnşallah Dubai'ye de kazanmaya değil, yok etmeye gidiyorum. Yok edeceğim, geleceğim ve kemerimi alacağım" yorumunda bulundu.

Rakiplerinin form durumlarının kendisini ilgilendirmediğini anlatan tecrübeli sporcu, "Türkiye'ye uluslararası arenada birçok kez derece getirmiş bir sporcuyum. Ben rakiplerimi değil, inşallah rakiplerim beni araştırmıştır. Çünkü şampiyon olup geleceğim" diyerek sözlerini tamamladı.