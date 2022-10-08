Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya

08.10.2022 16:38
Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya

İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Genç Milli Takım, 49 madalya elde etti.

İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Genç Milli Takım, 49 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularımız 49 madalya kazandı. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda derece elde eden sporcular şunlar:

Altın:

Yakub Alperen Kaysi - 51 kilo (Full Contact)

Muhammet Taşkın - 51 kilo (Low Kick)

Yağmur Özçelik - 48 kilo (K1 Style)

Samed Ağdeve - 89 kilo (Kick Light)

Ferit Karadağlı - 91 kilo (Low Kick)

Zeynep Neris Karadağ - 48 kilo (Full Contact)

Fikriye Naz Yavuz - 48 kilo (Low Kick)

Sıla Kartal - 65 kilo (Full Contact)

Sudenaz Turan - 56 kilo (Low Kick)

Ada Çetiner - 70 kilo (Low Kick)

Cemren Temizel - 65 kilo (Low Kick)

Okan Buğra Karaman - 54 kilo (Full Contact)

Ziya Furkan Gündüz - 67 kilo (Low Kick)

Çetin Karapınar - 60 kilo (Full Contact)

Sude Nur Basancı - 56 kilo (K1 Style)

Gümüş:

Ekin Padak - 57 kilo (Low Kick)

Berfin Yeşilfidan - 52 kilo (Full Contact)

Ünzile Selin Ak - 70 kilo (Full Contact)

Emre Güney - +91 kilo (Low Kick)

Şevket Arslan - +81 kilo (K1 Style)

Mustafa Soner Kılınç - 60 kilo (Low Kick)

Bronz:

Ali Sarı - 94 kilo (Kick Light)

Atanur Yayla - +94 kilo (Kick Light)

Yiğit Halil Yılmaz - +81 kilo (Full Contact)

Ebubekir Yıldız - 81 kilo (Full Contact)

Hasan Efe Durgut - 86 kilo (Full Contact)

Kadir Danacıoğlu - +91 kilo (Full Contact)

Neşe Özcan - +70 kilo (Full Contact)

Elif Ceren Şanlı - 52 kilo (Low Kick)

Melisa Kafalı - +60 kilo (Low Kick)

Seyit Ali Arıcı - 54 kilo (Low Kick)

Emin Özer - 86 kilo (Low Kick)

Dilara Gürsoy - +60 kilo (K1 Style)

İsrafil Güngör - 51 kilo (K1 Style)

Emrecan Kuluman - 86 kilo (K1 Style)

Baran Tuncer - 91 kilo (K1 Style)

Beyaz Çetinkaya - 65 kilo (K1 Style)

Faruk Aydın - 79 kilo (Kick Light)

Berfin Güleken - 50 kilo (Kick Light)

Melda Seçkin - +70 kilo (Kick Light)

Sefa Sönmez - 67 kilo (Full Contact)

Azra Uyar - 56 kilo (Full Contact)

Zeynep Zengin - 60 kilo (Full Contact)

Koray Sarı - 63,5 kilo (Full Contact)

Mehmet Teker - 54 kilo (K1 Style)

Yusuf Polat - 60 kilo (K1 Style)

Yakup Akgül - 67 kilo (K1 Style)

Sadık Enes Yavuz - 75 kilo (K1 Style)

Arda Baş - 81 kilo (Low Kick)

YORUMLAR
500
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması başladı Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması başladı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı
Kaynak: AA

Kick Boks, İtalya, Eylül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kick boksta genç millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement